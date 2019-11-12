Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu

6 saat önce

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.

Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu, System.String[]

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi 66052'inci Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirine tabancayla ateş etmeye başladı. O sırada yoldan geçen ve iki grubun arasında kalan kalan Murat Dalfer (26) başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Dalfer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
Fenomen Danla Bilic'ten itiraf: Alkol bağımlısı oldum ve bir erkeği dövmek için tahrik ettim 1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 23:18:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişi vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]