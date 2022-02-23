GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

23.02.2022 16:37

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım organizasyonlarından Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) açıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım organizasyonlarından Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Gaziantep'in tarımsal üretimin yanında tarımsal sanayisini de geliştirmiş ender şehirlerden olduğunu söyledi.

Üstün, "Gaziantep, günümüz şehirlerinin ülke sınırlarını aşan rekabetinde tarım, hayvancılık ve gıda sanayisiyle ülkemizin tarımsal gücünü perçinleyen ve başarısıyla örnek teşkil eden en önemli illerimizden birisidir." dedi.

Türkiye'nin tarım ürünü ihracatçısı olduğunu dile getiren Üstün, "Son 15 yıldır ortalama 5 milyar dolar civarında dış ticaret fazlamız vardı. 2021 yılında Allah'a şükür üreticilerimizin gayreti, ihracatçılarımızın gayretiyle bu rakam dış ticaret fazlası olarak 7 milyar doların üzerine çıktı. Bunda tabii Gaziantep'in payı çok büyük. Gaziantep'in göz alıcı başarısında başta çiftçilerimiz olmak üzere sektöre hizmet veren paydaşlar, sanayicimiz ve ihracatçılarımızın emekleri, gayretleri ve özverileri bulunmaktadır." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ile davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra stantları ziyaret etti.

14 ilden 130 firmanın katıldığı fuar, 26 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gaziantep, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı - Son Dakika
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