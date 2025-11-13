Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü - Son Dakika
Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü

13.11.2025 15:19
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde içerisinde çok sayıda yolcunun olduğu tramvaya yıldırım isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu tramvaya yıldırım isabet etme anı duraktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAMVAYA YILDIRIM İSABET ETTİ

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti. Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etme anları ise duraktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, yolcu indir-bindir yaptıktan sonra güzergahında hareket etmeye başlayan tramvaya yıldırım isabet etme anları yer aldı. Görüntülerin devamında tramvaydan dumanların yükselmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

