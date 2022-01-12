Gaziantep'teki arkeolojik kazılara ara verildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyük, Hamaç Höyük ve Yesemek'teki kazılarına kış nedeniyle 2 ay ara verildi.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in danışmanlığında ve Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak koordinesinde yapılan kazılarda şimdiye kadar 200'den fazla eser gün yüzüne çıkarıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Atilla Engin, kazılarda Ortaçağdan, geç tunç çağına kadar olan farklı tabakalar incelendiğini Helenistik Çağı, Geç Tunç Çağına ait önemli mimari kalıntılar açığa çıkartıldığını ifade etti.

Bölgenin zengin kültür tarihini aydınlatmaya yönelik 2021 yılı Eylül ayında başlayan kazı çalışmalarına bahar ayları itibariyle devam edilmesinin planlandığını aktaran Engin, "31 yıl sonra başlanan Yarım kalan Yesemek'teki çalışmalarda yüzeyde bulunan heykeltıraşlık eserleri, taslakları ve kalıntıları henüz tam çıkarılmazken kabartma parçaları, heykel sanatıyla bağlantılı çok sayıda taş çekiçler önemli buluntular arasında. Bu çıkan taş çekiçler yeni çıkan heykeller dönemin heykel üretim teknikleri ve aşamalarıyla ilgili önemli ve kapsamlı bilgiler sunuyor: " diye konuştu.

Hamaç Höyükteki kazı çalışmalarında başlanan kurtarma kazılarında ise amacın, Kuzey Levant Koridorundaki stratigrafiyi ortaya koymak olduğuna dikkat çeken Engin, yerleşim tabakalarını en erken dönemlerden Ortaçağa kadar tabakalanmayı tespit ederek burada Roma dönemine ait ve Ortaçağa ait yerleşim tabakaları ve en son Helenistik tabakaya kadar inildiğini sonraki 2. etap kazılara Mart ayında başlanması planlanmakta olduğunu kaydetti.