Gaziantep'ten Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Gaziantep'ten Suriye sınırına askeri sevkiyat Fırat'ın doğusuna askeri sevkıyatlar devam ediyorGAZİANTEP - Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.
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'ın doğusuna askeri sevkıyatlar devam ediyor
GAZİANTEP - Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu hazırlıkları devam ediyor. Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Şanlıurfa
'ya doğru hareket etti. Gaziantep otoyolundan ilerleyen konvoyun Suriye sınırındaki doğ illerine gideceği öğrenildi. Ayrıca gece saatlerinde de askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda zırhlı araç, batı illerinden gelerek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
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