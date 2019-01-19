Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Gaziantep'ten Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Gaziantep'ten Suriye sınırına askeri sevkiyat Fırat'ın doğusuna askeri sevkıyatlar devam ediyorGAZİANTEP - Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.

Gaziantep'ten Suriye sınırına askeri sevkiyat
Fırat'ın doğusuna askeri sevkıyatlar devam ediyor

GAZİANTEP - Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan terör operasyonu için Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Suriye sınırına gitti.
Edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan terör operasyonu hazırlıkları devam ediyor. Gaziantep'ten yola çıkan çok sayıda kirpi, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti. Gaziantep otoyolundan ilerleyen konvoyun Suriye sınırındaki doğ illerine gideceği öğrenildi. Ayrıca gece saatlerinde de askeri hareketlilik yaşandı. Çok sayıda zırhlı araç, batı illerinden gelerek Şanlıurfa'nın Suriye sınırına gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Fırat, Suriye, Gaziantep, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var Denizlispor, Gazişehir Gaziantep'i Deplasmanda 1-0 Yendi

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:35:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'ten Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]