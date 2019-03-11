Gaziantep Ticaret Borsası
21 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.
Gaziantep
Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep
fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|35,10
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,50
|11,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,50
|16,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|37,00
|Kuzu derisi
|Kg
|20,00
|20,00
|Buğday
|Kg
|1,33
|1,52
| Mısır
|Kg
|0,97
|0,97
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,13
|Pekmez
|Kg
|14,29
|14,29
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA
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