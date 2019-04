Gaziantep Ülkü Ocakları Başbuğ'u Andı

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı, merhum Alparslan Türkeş 'in 22'inci ölüm yıldönümü münasebetiyle sergi açıp Mevlid-i Şerif okuttu.Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı ilk olarak Yeşilsu Parkı Şehitler Anıtı önünde ' Başbuğ Alparslan Türkeş' konulu eski fotoğraflardan oluşan bir sergisi açtı. Açılan sergiye ilgi yoğun oldu. Fotoğraf sergisinin ardından ise akşam namazının akabinde Çınarlı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerif MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç , MHP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Canpolat, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Mevlid-i Şerif'in ardından katılanlara lokum, kek ve gül suyu ikram edildi. Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Akgül, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş' in vefatının 22. yıl dönümü münasebeti dolayısıyla yaptığı açıklamada, hakka yürüyüşünün 22. yılında, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini belirtti. İl Başkanı Akgül, "Milliyetçi Hareketin kurucu lideri ve büyük Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş, inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş, hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Liderliği, azmi ve bilgisiyle herkes tarafından takdirle karşılanan Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk-İslam aleminde milyonlarca yüreğin sevgisini ve saygısını kazanmış, onun fikirlerine ve mücadelesine gösterilen hürmet ve takdir her geçen gün daha çok artmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Başbuğumuz merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; Türk-İslam alemine, Türk Milliyetçilerine ve ülkücü harekete baş sağlığı diliyorum. Ruhu Şad mekanı Cennet olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP