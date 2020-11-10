"10 Kasım Anılarla Atatürk" sergisi - Son Dakika

"10 Kasım Anılarla Atatürk" sergisi

10.11.2020 12:43

Serginin açılışı Vali Abdullah Erin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi Abdullah Erin'in konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aralarında Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğraflarının da bulunduğu "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Serginin açılışı

Vali Abdullah Erin ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi

Abdullah Erin'in konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aralarında Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğraflarının da bulunduğu "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Şanlıurfa Müzesi Sergi Salonu'da düzenlenen serginin açılışı, Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Erin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek 40 fotoğrafı tek tek inceledi.

Ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andıkları Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Erin, "Büyük bir askerdi ve deha niteliğinde bir insandı, Türk milletinin yetiştirdiği ender insanlardandı. Ona minnet, şükran duygularımızı bugün, bu saatte Şanlıurfa'da bir kez daha iletiyoruz. Hep birlikte fotoğrafları gördük, aslında kısa sayılabilecek ama mücadelelerle dolu inançlı bir hayatın izlerini taşıyan 40 fotoğrafı sergi sayesinde inceledik" dedi.

Orjinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

10 Kasım Anılarla Atatürk sergisi
10 Kasım Anılarla Atatürk sergisi
10 Kasım Anılarla Atatürk sergisi
10 Kasım Anılarla Atatürk sergisi

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Gaziantep, 10 Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '10 Kasım Anılarla Atatürk' sergisi - Son Dakika


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