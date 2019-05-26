Son Dakika Haberleri: Gaziantepli taraftarların dev ekranda final heyecanı

Gaziantepli taraftarların dev ekranda final heyecanı

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek avantaj elde eden Gaziantep ekibi, Ankara'da oynadığı ikinci maçını, taraftarlar meydanda kurulan dev ekrandan izledi.

Gaziantepli taraftarların dev ekranda final heyecanı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlıspor'u 2-0 yenerek avantaj elde eden Gaziantep ekibi, Ankara'da oynadığı ikinci maçını, taraftarlar meydanda kurulan dev ekrandan izledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, play-off yarı final ikinci maçında Osmanlıspor'a konuk olurken, kentte final heyecanı yaşandı. Ankara Eryaman stadyumunda oynanan maça gidemeyen ve ilk maçı evinde 2-0 kazanan kırmızı siyahlı takımın taraftarları, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi. Büyük heyecan yaşayan taraftarlar dakikalar öncesinde kent merkezindeki meydanı doldurdu. Tezahüratlar yaparak takımlarına destek olan taraftarlar, "Maça gidemesek de Gazişehir'in yanındayız. Bu sene o sene. İnşallah bu sene süper lige çıkacağız" diye konuştu.

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor eşleşmesinin galibi finalde Hatayspor'un rakibi olacak. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:17 Kaynak: İHA
Gaziantep, Spor
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