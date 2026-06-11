Gaziantep\'te Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulanacak Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek program kapsamında Gaziantep'te de öğrenciler için eğitimden sosyal faaliyetlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Programın, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor. İYC Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Arslan, programın öğrencilerin hem öğrenmesine hem de sosyal gelişimine katkı sunacağını belirterek, Gaziantepli öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti.

MEB’E BAĞLI OKULLARDA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL FAALİYETLER BİR ARADA SUNULACAK

Yaz Etkinlikleri Programı hakkında açıklamalarda bulunan İYC Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Arslan, yaz döneminde öğrencilerin dini bilgilerini geliştirmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla kapsamlı bir program hazırlandığını söyledi. Arslan, programın İlim Yayma Eğitim Merkezleri, şube eğitim merkezleri, öğrenci yurtları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulanacağını belirterek, ilkokuldan liseye kadar tüm yaş gruplarına hitap eden içeriklerin yer aldığını ifade etti. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim, siyer, itikat, ibadet ve adabı muaşeret başta olmak üzere çeşitli dini konularda eğitimler verileceğini belirten Arslan, öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine imkan sağlanacağını kaydetti.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENECEK HEM DE DOLU DOLU BİR YAZ GEÇİRECEK

Programın yalnızca eğitim faaliyetlerinden oluşmadığını vurgulayan Arslan, öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirecek çok sayıda etkinliğin de planlandığını belirtti. Yaz Etkinlikleri Programı kapsamında sportif faaliyetler, sanatsal çalışmalar, kültürel etkinlikler, geziler ve kamp organizasyonları düzenlenecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrencilerin hem yeni bilgiler edinmesi hem de arkadaşlarıyla sosyal etkileşimlerini artırması hedefleniyor. Arslan, etkinliklerin interaktif yöntemlerle yürütüleceğini ve öğrencilerin eğlenerek öğrenme fırsatı bulacağını ifade etti. Gaziantep'te 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak olan Yaz Etkinlikleri Programı, 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Altı hafta sürecek program boyunca öğrenciler, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sportif ve kültürel aktivitelerle yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirme imkanı bulacak.

Haber: Mehmet Güngördü