Üye Girişi
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

05.01.2022 17:41

GAZİOSMANPAŞA'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da kuyumcuları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üste aramasında 6 adet sahte altın ve sahte altın dolandırıcılığından elde edildiği düşünülen 8 bin 370 lira para bulundu. Gözaltına alına 2 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Gaziosmanpaşa'da kuyumculara sahte altın vererek dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri yakalama çalışmaları kapsamında ekipler dün Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüphelileri takip atına aldı. N.K. isimli kadının bir kuyumcuda sahte altın bozdurup oradan farklı bir kuyumcuya geçerek yine aynı yöntemle 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, ekiplerce yapılan çlışmaların devamında; N.K. isimli kadının, sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen, B.E. isimli erkek de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polis merkezinde yapılan üst aramasında; 6 adet sahte altın ve dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira para bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin aynı yöntemle iki kuyumcuyu daha mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA

YORUMLAR
500

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika


Parkta oturan adamı satırla katleden, katil zanlısının ilk ifadesi gün yüzüne çıktı Parkta oturan adamı satırla katleden, katil zanlısının ilk ifadesi gün yüzüne çıktı         
18:01
Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'ün talebi belli oldu! Yıllık 4.5 milyon euro istedi         
17:57
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
17:55 Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı
17:55 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 18:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement