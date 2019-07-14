Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE

13 saat önce

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa girdi.
Gaziantep'te kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 1. etap kampının ardından izinli olan futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı.
Kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeni transferlerden Muğdat Çelik de takımla ilk antrenmanına çıktı.
Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE
Topuk Yaylası, Gaziantep, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Ligde fikstür Çarşamba günü çekiliyor Mesut Özil, Tanzanya'daki çocukların ameliyat masraflarını karşıladı Roma ve Milan, Galatasaray'ın gözdesi Jean Michael Seri'yi istiyor! Beşiktaş, Medel için gelen 4 milyon euroluk teklifi reddetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:52:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]