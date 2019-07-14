Gazişehir Gaziantep'in kampı başladı - DÜZCE

Spor
Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep
, 2019-2020 sezonu öncesi 2. etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası
'nda kampa girdi.
Gaziantep'te kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 1. etap kampının ardından izinli olan futbolcular, Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe
Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yaptı.
Kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeni transferlerden Muğdat Çelik
de takımla ilk antrenmanına çıktı.