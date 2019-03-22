Son Dakika Haberleri: Gazprom, Ukrayna ile Doğal Gaz Sözleşmesini Uzatmak İstiyor

Gazprom, Ukrayna ile Doğal Gaz Sözleşmesini Uzatmak İstiyor

1 saat önce

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile bu yılın sonunda sona erecek doğal gaz sevkiyat anlaşmasını uzatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Gazprom, Ukrayna ile Doğal Gaz Sözleşmesini Uzatmak İstiyor, System.String[]
Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile bu yılın sonunda sona erecek doğal gaz sevkiyat anlaşmasını uzatmaya hazır olduklarını bildirdi.

Miller, başkent Moskova'da Başbakan Dimitriy Medvedev ve bazı Ukraynalı siyasetçilerle ile bir araya geldi.

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevk etmesine olanak sağlayan anlaşmayı anımsatan Miller, "Bu anlaşma 31 Aralık 2019'da sona eriyor ve Gazprom mevcut anlaşmayı uzatmaya hazır." dedi.

Ukrayna'ya yönelik doğal gaz ihracatını da müzakere etmeye hazır olduklarını belirten Miller, "Elbette Ukrayna'ya sevk edilecek doğal gazın fiyatını konuşmak için erken. Ancak yeni bir sözleşmede Ukraynalı son tüketiciler için fiyatların, günümüz fiyatlarından yüzde 25 daha ucuz olacağına emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:10 Kaynak: AA

Miller, Gazprom, Ukrayna, Ekonomi
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