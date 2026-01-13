Gazze'de ateşkes sürecinde 100'den fazla çocuk öldü - Son Dakika
Gazze'de ateşkes sürecinde 100'den fazla çocuk öldü

13.01.2026 14:16
UNICEF, Gazze'de 3 ay süren ateşkes sırasında 100'den fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaklaşık 3 aydır süren ateşkes sırasında 100'ün üzerinde çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 19 Ekim 2025'te başlayan ateşkesin ardından 100'ün üzerinde çocuğun öldürüldüğünü ve daha fazlasının yaralandığını belirten Elder, "Bu, ateşkes süresince her gün kabaca bir kız veya erkek çocuğunun öldürüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla Gazze'deki yaşam boğucu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Elder, Gazze'de hayatta kalmanın zor olduğunun altını çizerek, bombalamalar ve saldırıların ateşkes sırasında durmadığını söyledi.

Gazze'deki insanların ağır kış koşullarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Elder, bu konuda da UNICEF olarak yardımlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Elder, son birkaç günde yine hipotermiden ölen çocukların olduğunu belirterek, "Bu kış hipotermiden ölen çocuk sayısı 6'ya yükseldi." dedi.

Ateşkesin sağlık, beslenme, su ve sanitasyon hizmetlerinin artırılması dahil insani kazanımlar sağladığını söyleyen Elder, buna rağmen çocukların durumunun hala vahim olduğunun altını çizdi.

Elder, Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanması, insani yardıma sınırsız erişim ve tıbbi tahliyelerin gerçekleşmesi çağrısında bulunarak, çocuklar için "gerçek güvenlik" sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 71 binden fazla Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Gazze'ye çadır, konteyner ev ve inşaat malzemeleri girişine izin vermemesi nedeniyle barınma imkanı bulamayan Filistinliler, tüm risklerine rağmen bombardımanlarda ağır hasar alan yapılara sığınmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce konteyner evlerle gerekli ağır iş ekipmanlarının gönderilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Çocuk, Gazze, Çevre, Son Dakika

