Gazze'de Çadırlar Uçtu, İnsanlar Tehlikede

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki mevcut hava koşullarının yerinden edilmiş insanların binlerce çadırının uçmasına ve hasar görmesine neden olduğunu belirterek, bu krizin İsrail'in inşaat malzemelerinin girişini engellemesinin ve yeniden inşayı aksatmasının doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut alçak basınç sisteminin, geçici barınaklara önemli ölçüde zarar verdiğini; binlerce çadırın tamamen yıkıldığını ve şiddetli rüzgarların özellikle sahildeki çadırların büyük bir kısmını uçurduğunu belirtti.

Basal, olayın bir hava krizi olmadığını, aksine inşaat malzemelerinin girişinin engellenmesi ve yeniden inşanın aksatılmasının doğrudan bir sonucu olduğunu, insanların derme çatma çadırlarda ve yıkılmaya yüz tutmuş evlerde güvensiz ve onursuz bir şekilde yaşadığını dile getirdi.

İsrail ablukası altında bölgeyi etkisi altına alan her yeni alçak basınç sisteminin gerçek bir insani felakete dönüştüğünü kaydeden Basal, devam eden istikrarsız hava koşulları ve herhangi bir koruma önleminin olmaması nedeniyle binlerce çadırın uçup gidebileceği uyarısında bulundu.

Sözcü Basal, Filistinlilerin, İsrail'in şehirleri büyük ölçüde tahrip etmesi sonucu şehir içinde yer kalmaması nedeniyle çadırlarını sahile kurmak zorunda kaldıklarına işaret etti.

Basal, İsrail'in saldırıları sonucu hasar görmüş ve yıkılmaya yüz tutmuş binlerce evin bulunduğunu, özellikle yağmur ve rüzgarla artan çatlaklar ve kısmi çökmelerin sakinlerin hayatı için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Gazzelilerin en ufak bir güvenlik veya insanlık onurundan yoksun bir şekilde yırtık çadırlarda ve çürük evlerde felaket koşullarında yaşadığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nde bugün yaşananların asgari insani standartları karşılamadığını ve insani ilkelerin ve uluslararası insani hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini vurguladı.