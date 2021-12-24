Gazzelilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli kadınlara destek gösterisi - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli kadın tutukluların şiddete maruz kaldıkları yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken Gazze Şeridi'nde Filistinli kadın tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Gazze'deki İslami ve Ulusal Güçler Komitesinin çağrısı üzerine düzenlenen eyleme aralarında Filistin direniş gruplarının liderleri ve tutuklu yakınlarının da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Eylemciler cuma namazını Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde kıldı.

Cuma namazı sonrası göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara desteklerini ifade eden dövizler taşıdı, dayanışma sloganları attı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da veya Doğu Kudüs'te olsun tüm Filistin halkının İsrail hapishanelerindeki kardeşlerine desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirtti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek faaliyetlerinin durmayacağını kaydeden Kanu, Filistin halkının kadın tutukluları da asla yüzüstü bırakmayacağını söyledi.

İsrail hapishanesinde kadın tutuklulara şiddet

Filistin Esirler Cemiyeti, 20 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Damon Cezaevi idaresini günlerden beri kadın tutuklulara şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Kadınların darbedildiği, yerlerde sürüklendiği, bazılarının başörtülerinin çekildiği, bazılarının yaralandığı ve birinin de bilincini kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, Şuruk Deviyyat, Merah Bakir ve Muna Kadan'ın da hücre hapsine alındığı ifade edilmişti.

Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların bu ihlallere, koğuş kapılarına vurarak, yemekleri geri çevirerek ve cezaevi kurallarına uymayarak tepki gösterdiğini aktarmıştı.

Filistin Esir Cemiyeti verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.