Gazze'de İsrail Saldırısı: 26 Ölü - Son Dakika
3. Sayfa

Gazze'de İsrail Saldırısı: 26 Ölü

31.01.2026 15:24
İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen saldırıları sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgedeki ateşkese rağmen bu sabah saatlerinde başlattığı Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde başlattığı hava saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi ise yaralandı. Açıklamada, yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, tıbbi kaynaklar, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Bazı kurbanların ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Filistinli kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların Gazze şehir merkezindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir karakolun yanı sıra, Nasr ve Tuffah mahallelerindeki sivil yerleşim yerleri ile Han Yunus kentinde İsrail'in önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişilerin sığındığı çadırları hedef aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 509, enkaz altından çıkarılanların sayısının 715, yaralı sayısının da bin 405 olduğu bildirilmişti. Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 769'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 483'e yükseldiği açıklanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

