Gazze'de UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi talebiyle gösteri

Gazze'deki Filistinliler, uluslararası toplumdan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) görev süresinin yenilenmesini istedi.

Gazze kentindeki UNRWA binası önünde bir araya gelen Filistinliler, "Görev süresinin yenilenmesi, barış demek", "UNRWA satılık değildir", "Eğitim benim de hakkım" yazılı dövizler taşıdı.

UNRWA Çalışanları Birliği Hizmet Sektörü Başkanı Mustafa el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi taleplerini dile getirmek için eylem yaptıklarını, "UNRWA'nın Filistin'in yaşadığı Büyük Felaket'in (Nekbe) ve zorla göçün ilk ve son şahidi olduğunu" belirtti.

"UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi, Filistinli mültecilerin bulunduğu bölgelerde hastalığın, fakirliğin, işsizliğin ve cehaletin yayılmaması anlamına geliyor." diyen Gul, görev süresinin yenilenmemesinin ise fakirlik ve cahilliğin bir sonucu olarak bölgede şiddetin artmasına katkı sunacağını kaydetti.

UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesi ile ilgili karar tasarısının, Birleşmiş Milletlerin (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyor.

Yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan UNRWA'nın, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yeniliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre de UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.