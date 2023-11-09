Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 243 arttığını, ölenlerin 4 bin 412'sinin çocuk, 2 bin 918'inin kadın olduğunu belirtti.

18 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesi'nin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesi'nin girişini vurduğunu aktardı. Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

"SAVAŞ SUÇU" VURGUSU

İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

CİDDİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan; İsrail ordusu, Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmalar eşliğinde Gazze'nin kuzey ve güney eksenlerinde işgalini ilerletmeye çalışırken kayıplar vererek sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor.