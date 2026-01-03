Gazze İçin Ses Verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazze İçin Ses Verdiler

Gazze İçin Ses Verdiler
03.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Filistin'e Destek Platformu, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi.

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Beşyol Meydanı'nda toplanan grup, "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Gazze'yi Unutmuyoruz" pankartı taşıyarak Filistin lehine sloganlar attı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Grup adına konuşan Van Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle güvenli barınma imkanı ortadan kalktığını, bu şartlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi ve hayati risklerin doğurduğunu belirtti. Çevik, "Gazze açken, soğukta ve enkaz altındayken susmuyoruz. Gazze'de bugün aynı anda; açlık ve susuzluk,

yıkılmış altyapı ve barınma yetersizliği, soğuk ve yağışa karşı korumasız yaşam şartları, İsrail saldırıları nedeniyle çökmüş bir sağlık sistemi, insani yardımın Netanyahu yönetimi tarafından engellenmesi yaşanmaktadır. Ayrıca; Hastaneler işlevsiz hale gelmiş, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilemez duruma gelmiştir. Temiz suya erişim son derece sınırlıdır. Soğuk hava, hijyen eksikliği ve yetersiz beslenme; salgın hastalık riskini artırmakta, çocukları açlıkla birlikte hastalık ve donma tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tablo maalesef bir doğa olayı değildir; İsrail'in uyguladığı saldırıların, ablukanın, ateşkes ihlallerinin ve ülkelerin bilinçli ihmallerinin doğrudan sonucudur" dedi.

İsrail'in saldırılarını sürdüğünü ve bundan sivillerin korunmadığını dile getiren Çevik, "Uluslararası insan hakları hukuku, sivillerin korunmasını açık ve bağlayıcı biçimde emretmektedir. Buna rağmen Gazze'de hukuk fiilen askıya alınmış, Gazzeli insanların yaşam hakları Netanyahu yönetiminin politikalarıyla yok sayılmıştır. Ateşkes ihlallerine ve insani yardımların engellenmesine sessiz kalan her aktör, her devlet bu zulmün sürmesinde sorumluluk taşımaktadır. Unutmak taraf olmaktır. Biz unutmuyoruz. Buradan açık ve net bir çağrıda bulunuyoruz ki, İsrail'in ateşkes ihlalleri derhal durdurulmalı, sivillerin yaşam ve barınma hakkı derhal güvence altına alınmalıdır. Gazze'ye insani yardımın önündeki tüm engeller hemen kaldırılmalı, Netanyahu yönetimi uluslararası hukuk önünde hesap vermesi sağlanmalı ve uluslararası hukuk açıklamalarda değil, sahada hemen işletilmelidir" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından dualar okundu. - VAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Filistin, Gazze, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze İçin Ses Verdiler - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:00:53. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze İçin Ses Verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.