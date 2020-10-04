Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor - Son Dakika

Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor

Filistin'in Gazze Şeridi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 40 günlük karantina sonrasında camiler yeniden ibadete açıldı.

Filistin'in Gazze Şeridi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 40 günlük karantina sonrasında camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 40 günlük karantina kapsamında kapalı kalan Gazze Şeridi'ndeki camiler yeniden ibadete açıldı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıf ve Diyanet İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki camiler açılırken Gazze Şeridi'ne bağlı bölgelerde ise yüksek vakalardan dolayı camilerin kapalı kalacağı bildirildi. Bakanlık, Gazze kentinde, kuzey Gazze bölgesinde, Al-Amal semtinde ve Han Yunus kentindeki camilerin tedbir amacıyla kapalı kalacağını ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini aktardı. Camilere gelen Filistinliler, kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kıldı.

Gazze Şeridi'nde 24 Ağustos'ta korona virüs vakaları arttığı için karantina kararı alınmıştı.

-İHA-

Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor
Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor
Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor
Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor
Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazze'de 40 günlük hasret sona eriyor - Son Dakika

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