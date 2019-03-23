Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Yaralı
59 dakika önce
İsrail uçaklarının, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.
İsrail
uçaklarının, Gazze
'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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