Son Dakika Haberleri: Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Yaralı

Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Yaralı

59 dakika önce

İsrail uçaklarının, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'ye Hava Saldırısı: 3 Yaralı, System.String[]
İsrail uçaklarının, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:03 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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