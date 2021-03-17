Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu - Son Dakika

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler 'e götürüldü.

Gebze 'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

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