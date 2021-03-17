Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu - Son Dakika

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

17.03.2021 20:46

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

İSTANBUL - Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler'e götürüldü.

Öldürülen genç avukatın meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde saygı duruşunda bulundu. Adliye içerisindeki atrium alanında toplanan avukatlar 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

Çağlayan Adliyesi, Ersin Arslan, İstanbul, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti
F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı         
20:48
Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi         
20:25
HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi         
20:11
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak         
18:55
Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı         
18:28
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper         
16:49
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 20:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei