Gebze'de yeni Akademi Lise açılıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de bulunan 5 bin metrekarelik binayı Akademi Lise'ye dönüştürmek için kolları sıvadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı bulunan ve liselere yönelik ücretsiz eğitim sunanAkademi Lise, Gebze'de yeni bir bina açılışı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapım işini hummalı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 ayrı yerde hizmet veren Akademi Liselerin sayısını Gebze'ye açacağı yeni şube ile 11'e çıkaracak. Çalışmalar kapsamında kat mahallerinden havalandırmalara kadar birçok iş, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapılıyor.

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan yeni Akademi Lise binası ile gençlerin çağı yakalayacağı ve geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanacağı merkez olmanın yolu gözetiliyor. Eğitim verecek Akademi Lise içerisinde 14 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları ile hizmet verecek. - KOCAELİ