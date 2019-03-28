Gebze'deki Kamyon Hırsızlığı Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
1 saat önce
Gebze'deki kamyon hırsızlığı şüphelisi İstanbul'da yakalandı Hırsızlık şüphelisi adliyeye kamyon ise sahibine teslim edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 50 bin TL değerindeki kamyonu çaldığı iddia edilen şahıs, polis takibi sonucunda İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gebze
'deki kamyon hırsızlığı şüphelisi İstanbul
'da yakalandı
Hırsızlık şüphelisi adliyeye kamyon ise sahibine teslim edildi
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde 50 bin TL değerindeki kamyonu çaldığı iddia edilen şahıs, polis takibi sonucunda İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Olay 26 Mart günü Gebze Barış Mahallesi
'nde bulunan kamyon garajı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış Mahallesi'ndeki kamyon garajı arkasına 06 BV 874 plakalı kamyonu çeken E.K. adlı şahıs, geri döndüğünde aracını yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonrasında kamyonu çalan M.Z. adlı şahsın, İstanbul istikametine gittiği tespit edildi.
Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İstanbul Ataşehir
'de düzenledikleri operasyonla M.Z. adlı şahsı gözaltına aldı. Kocaeli'ne getirilen şahsın hakkında yapılan incelemede hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.Z., işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Emniyet otoparkına çekilen kamyon ise sahibine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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