Gebze İnönü Mahallesi'nde iki önemli üst yapı çalışması - Son Dakika

Tam kapanma döneminde büyük oranda vatandaşlar evlerinde kalırken trafik yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze İnönü Mahallesi 1968 sokakta kaldırım imalatı gerçekleştirilirken bu yola bağlı 1949 sokakta asfalt serimi yapıldı.

1968 SOKAKTA KALDIRIM İMALATI

Geçtiğimiz haftalarda Gebze Gençlik ve İbrahim Ağa Caddelerini birbirine bağlayan 1968 sokakta (Tüv Türk önü) terasman kazısı ile üst yapı çalışmalarına başlanmıştı. Yolun belli bir kısmına asfalt serimi tam kapanma başlamadan önce gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şimdi de üst yapı çalışması dahilinde kaldırım imalatı gerçekleştiriyor.

STABİLİZE OLAN 1949 SOKAK ASFALTLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1968 sokaktaki çalışmalarına devam ederken diğer taraftan bu sokağa bağlantısı olan 1949 sokakta da asfalt serimi yapıyor. Stabilize olan yolan asfalt serimi ile daha konforlu hale getiriliyor.