Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: 'Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu... - Son Dakika

Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu...

11 saat önce

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde iki aracın yandığı olaya ilişkin araç sahibinin itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin...

Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt:

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde iki aracın yandığı olaya ilişkin araç sahibinin itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin ise normal olduğu bildirildi. Tutulan rapora göre ise araçların yanma sebebi olarak kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.


Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen araç yangınında araç sahibi Mustafa A. itfaiye ekiplerinin olay yerine yaklaşık 40 dakika geç geldiğini ve söndürme çalışmalarının uzun sürdüğünü iddia etti. Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ise iddialara ilişkin detaylı incelemenin ardından açıklama yapılacağını duyurdu. İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir geç kalma durumunun söz konusu olmadığı ve söndürme çalışmalarında geçen sürenin ise normal olduğu tespit edildi.


"Toplam geçen süre 30 dakika"


Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın yaptığı açıklamada, "110 çağrı merkezi ile 112 çağrı merkezi birleştiği için ihbar 112 çağrı merkezine sabaha karşı 6.41'de düşüyor. Müracaatçı şahıs ile 24 saniyelik bir görüşme yapılıyor ve ihbar, ekiplerimize 6.42'de intikal ediyor. Ardından 6.43'te ekiplerimiz müdürlükten çıkış yapıyor. Kamera kayıtlarımız 112 çağrı merkezinin saatine göre 4 dk ileride olduğu için bizim kayıtlarımızda ihbar bize 6.45'te geliyor. Ekiplerimiz 6.46'da çıkış yapıyor. Kış mevsimi olması dolayısıyla garaj kapılarımız araç depolarındaki suların olası donma riskine karşı kapalı duruyor. Böylelikle toplamda 2 dakikalık bir sürede ekiplerimiz çıkış yapıyor ve bizim her yangın sonrası yaptığımız gibi yangının söndürülmesinden sonra grubumuza olayın fotoğrafı atılıyor. 7.15'te ekiplerimiz olayın görüntülerini grubumuza iletiyor. Bu da demek oluyor ki bizim çıkışımız ve olaya müdahalemiz toplam 30 dakika sürüyor" dedi.


"Personelimiz işinin ciddiyetinde"


İtfaiye ekiplerinin her ihbarı ciddiyetle değerlendirdiklerini dile getiren Aydın, "İddiaları ilk duyduğumda böyle bir duruma asla ihtimal vermiyordum ve nitekim araştırmalarımız da böyle bir durumun söz konusu olmadığını gösteriyor. Ekiplerimiz işlerinin ciddiyetinin farkında, bir itfaiye personelinin 'Olaya 5 dakika geç gideyim, biraz oyalanayım' deme lüksü asla yok. Personelimiz de bunun bilincinde hareket ediyor" şeklinde konuştu.


Araçların yanmasında 'kundaklama' şüphesi


İki aracın yanmasıyla meydana gelen olayda İtfaiye Müdürlüğü'nün raporuna göre araçların yanmasında 'kundaklama' şüphesi üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, olayın kim veya kimler tarafından yapıldığını araştırıyor. - UŞAK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!

Son Dakika Haberleri
00:37 Toplamda 4.020 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika Haber
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
00:22 İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:00:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Geç kaldığı iddialarına İtfaiye Müdürlüğünden yanıt: "Raporlarımız doğrultusunda geç kalma durumu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]