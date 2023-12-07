 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi

Gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litresi 36 lira seviyelerine geriledi.

07.12.2023 - 00:17,  Güncelleme: 00:34
Abone Ol

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibarıyla motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzladı.

MOTORİN, 36 LİRA SEVİYELERİNE DÜŞTÜ

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 30 kuruşa, Ankara'da 36 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 12 kuruşa düştü.

Gece yarısı motorine indirim! Litresi 36 lira seviyelerine geriledi

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

YORUMLAR
1000

Enerji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi - Son Dakika


00:48
CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
00:17
Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi
23:44
ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
23:32
Rusya Devlet Başkanı Putin: Bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor Rusya Devlet Başkanı Putin: Bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor
22:57
Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı
21:50
Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38
Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti

Son Dakika
00:48 CHP, İzmir'de Muharrem İnce'yi aday gösterecek
00:17 Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi
23:44 ABD'nin Las Vegas Üniversitesi'nde silahlı saldırı
23:32 Rusya Devlet Başkanı Putin: Bölgede bağımsız bir Filistin devleti olması gerekiyor
22:57 Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı
21:50 Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13 Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38 Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38 Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 02:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement