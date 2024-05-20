Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Balıkesir\'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, kamyona çarparak 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak morga götürüldü.

20.05.2024 14:09
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye- İzmir kara yolunda seyir halindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Burhaniye, Balıkesir, İtfaiye, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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