Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
21.02.2026 07:51  Güncelleme: 10:34
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Boşanma sürecinde olan bir kadın, eşini iş yerinde başka bir kadınla film izlerken bastı. Yaşananları kayda alan kadın, görüntüleri boşanma davasında delil olarak kullanacağını belirtti. Eşinin yanında bulunan kadına, "Bu adam evli, haberin var mı?" diye sordu. Genç kadın ise, "Biz de tam onu konuşuyorduk" yanıtını verdi. Aldatılan kadın, eşinin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Evde 3 yaşında çocuğu uyuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Bir kadın, boşanma aşamasındaki eşini gece saatlerinde iş yerinde başka bir kadınla film izlerken yakaladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kadın, görüntüleri boşanma davasında delil olarak kullanacağını söyledi.

"BU ADAM EVLİ, HABERİN VAR MI?"

Gece saat 02.00 sıralarında eşinin iş yerine giden kadın, kapıyı açtığında eşini başka bir kadınla birlikte film izlerken gördü. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden kadın, görüntülerde eşinin yanında bulunan kadına, "Canım bu adam evli, senin haberin var mı?" diye sordu. Genç kadın ise, "Biz de tam onu konuşuyorduk" yanıtını verdi.

"EVDE 3 YAŞINDA ÇOCUĞU UYUYOR"

Görüntülerde eşine ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Şu an benim adıma utanıyorsun ama sen bir kadınsın. Ben sana daha neler gösteririm" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine diğer kadın, "Senlik hiçbir şey yok" dedi.

Aldatıldığını iddia eden kadın, eşinin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Ne anlatıyorsa her şey yalan. Evde 3 yaşında çocuğu uyuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Görüntülerdeki kadın ise, "Hayır öyle bir şey yok, kapat" diyerek kaydın sonlandırılmasını istedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    adam ile boşanma aşamasındasınız . delil olarak sunmanız normal de, boşanacağınız adama halen daha sahip olma ve hükmetme çabasında olmak mantıksız. 80 9 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    tamamda kadin o an içinden gelen şekilde konuşmuş, sonuçta zor birşey iyi köyü konuşabilir küfür bile edebilir o anda, sonuçta halen daha resmiyetini taşıdığı bir eş, bizler izlerken o kadının dünyasından bakmıyoruz, seyirci yorumu yapmissin 23 20
  • 1234 1234:
    eee sonuç zaten boşanma aşamasindaymişsiniz tv izlemekte ne varki 77 11 Yanıtla
  • Akif Kececi Akif Kececi:
    başın göğemi erdi. 24 13 Yanıtla
    karabeyaz57 karabeyaz57:
    empati kur kardeş 2 2
  • Ankara null Ankara null:
    bu adaletle hicbirseyi cozemezsin. yeni bakani gordun iste yanmis bu millet 10 17 Yanıtla
    Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Zoruna gittiyse doğru yoldayız demektir oh 6 2
    061400Ho 061400Ho:
    Sistemi kuran getiren Atatürk,bakanla ne alakası var? 4 4
    eser demir eser demir:
    Ho sana kötü haberim var sistemin %90 değişti bilgin olsun 1 0
    Emi Emii Emi Emii:
    Yanan sensin ,millet değil ?? 0 0
  • Elif Nur Öztürk Elif Nur Öztürk:
    Yarın yanındaki kadın da adamı başka kadınla görür merak etmeyim.Çocuğunu düşünen adam evinde olur. 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
