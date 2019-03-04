Geçen Haftayı Düşüş ile Tamamladı!

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %8,30'luk yükselişi ile IPEKE olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST100 içinde %-5,28'lik düşüşü ile KRDMD oldu. Bu hafta yurtiçi gündem açısından çok önemli olan bugün açıklanacak olan TÜFE ve Çarşamba açıklanacak olan TCMB toplantısı takip edilecektir. Bunun ile birlikte yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler, yaklaşan yerel seçimler ve Suriye ile ilgili haber akışları yakından takip edilmeye devam edilecektir.

USDTRY… Enflasyon ve Merkez Bankası Öncesi Primli... Geçen hafta 5,30 seviyelerinde yatay seyreden USDTRY, Cuma günü 5,40 seviyelerini test etti. Enflasyon ve Merkez bankası verileri sebebiyle dalgalı bir hafta olması beklenmektedir. Goldman Sachs ve Morgan Stanley TCMB'den 2. çeyrekte faiz indirimi beklediklerini belirtmişlerdi. Hareketin bir kısmının beklenen datalar sebebiyle olması ile birlikte geçen Cuma dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi, USDTRY paritesini etkileyen ayrı bir unsur olarak gözümüze çarpmaktadır.

EURTRY… 6,10 Seviyesinin Üstünde Seyrediyor... EURUSD paritesinin yatay seyrettiği geçen haftadan sonra yurtiçi beklenen önemli iki veri ve açıklama sebebi ile EURTRY paritesi tekrardan 6,10 seviyesinin üstüne çıktı.

EURUSD… 1,13 Seviyesinde Yatay Seyrediyor... Brexit sürecindeki belirsizlikler sürerken bu hafta gözler Perşembe günü açıklanacak olan ECB faiz kararında olacak. AB Komisyonu'nun 13 birlik üyesi ülkenin ekonomik dengesizlikleri bulunduğunu belirtmesi, AB bazlı büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesine destek verir nitelikte bir açıklama olup, diğer belirsizlikler ile birlikte Avrupa bölgesinin risk primini yüksek tutmaktadır. ECB açıklamalarında bu konuya olabilecek bir vurgu piyasa beklentilerini olumsuz yönde destekleyebilir.

XAUUSD… Jeopolitik Risklere Rağmen 1300US$'ın Desteğinin Altında … Vietnam'da gerçekleşen ABD- Kuzey Kore görüşmesinin anlaşmasız erkenden bitmesi ile birlikte Pakistan- Hindistan gerilimi dünya gündemini jeopolitik risk bazında etkilemeye devam etmesine rağmen Cuma günü ons altın hızlı satış baskısı ile 1300US$'ın altını gördü. ECB'nin açıklamaları global resesyon açısından ve risk iştahı açısından önemli olacaktır.

GLDGR… Ons Altının Satış Baskısı ile Negatif… Global haber akışının ons altınında yaşanan aşırı satış ve USDTRY'nin yukarı yönlü seyri ile gram altın 223 TL seviyelerinde seyrediyor.

BRENT… 65US$ Seviyesinin Altı Test Edilebilir… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, geçen hafta ABD- Çin ticaret görüşmesinde gelen negatif haberler ile aşağı yönlü hareketlerden sonra S. Arabistan'dan gelen arz kısıntılarını arttıracakları ile ilgili haber Petrole toparlanma yaşatmıştı. Bu haber akışı ile birlikte petrol stoklarının artması petrolü destekledi. Petrol veri ve haber akışı ile 65US$ seviyelerinde yatay seyrediyor.

S&P 500… Goldman Sachs'a Ceza Verilebilir… Geçen hafta Powel'in geçmiş bazı gelen ekonomik verilerde sinyal niteliğinde riskler görmesi iyimser beklentileri kısıtladı. Ardından Lighthizer'in Ticaret görüşmeleri ile ilgili olumsuz açıklamaları ilgili süreçteki beklentileri olumsuz etkiledi. Bunun ile birlikte Trump-Kim görüşmesinin aniden bitmesi jeopolitik risk açısından olumsuz algılandı. Ayrıca bu hafta ABD yargısı Malezya'daki kamu kalkınma fonu yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Goldman Sachs'a 9 milyar dolara kadar ceza verebileceği belirtildi.