Geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler normale döndü - Son Dakika

İntihar girişimi nedeniyle geçici süreyle kapatılan Taksim'deki metro istasyonunda seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, durumun normale dönmesiyle M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu yeniden devreye alındı.

İntihar girişimi dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı- Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmış, bu sürede Şişhane ile Osmanbey arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi gerçekleştirilmişti.