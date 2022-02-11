Üye Girişi
Geçim kaynağı hayvancılık olan kentte endişelendiren gelişme! Ölümler durdurulamıyor - Son Dakika

Geçim kaynağı hayvancılık olan kentte endişelendiren gelişme! Ölümler durdurulamıyor

11.02.2022 11:54

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünde, yaklaşık 10 günden beri yaşanan kuzu ölümleri önlenemiyor. 180 küçükbaş hayvanı bulunan Abubekir Aydın'a ait 100 kuzu, 10 gün içinde yaşamını yitirdi. Yeni doğan kuzularının telef olması karşısında şaşıran Aydın, ilçe tarım ve orman müdürlüğünden yardım talebinde bulundu.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen kuzu ölümleri, bölge halkını endişelendirdi. Karaurgan köyünde yaşayan ve kuzu ölümleri sebebiyle mağdur olduğunu belirten Abubekir Aydın, 10 günden beri kuzularının birer birer telef olduğunu anlattı.

"160 BİN TL ZARARIM VAR"

180 küçükbaş hayvanı bulunan Abubekir Aydın'a ait 100 kuzu 10 gün içinde telef oldu. Aydın, "İlçe tarım ve orman müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerine ve özel veterinerlere de götürdüm. İlk tanıda şap denilerek aşı yaptılar ama ölümler artarak devam etti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Geride kalan hayvanları kurtarmak için yetkilerin önlem almasını istiyorum. Kuzu ölümlerinden dolayı 150-160 bin lira civarında zarar oluştu." dedi.

KARS'TA KUZU ÖLÜMLERİ KORKUTTU

"ŞAP HASTALIĞINDAN ŞÜPHELENİLMİŞTİR"

Karaurgan köyünde Abubekir Aydın'a ait kuzuların ölümüyle ilgili inceleme yapan Arpaçay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kuzularda ölüm vakalarının görülmesiyle birlikte aşılama yapıldığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kuzu ölümleri devam edince 03 Şubat 2022 tarihinde Abubekir Aydın, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine ölen hayvanlarından birini götürerek otopsi yaptırmış ilk bulgularda herhangi bir teşhis bildirilmemiştir. Alınan örnekler patoloji laboratuvarına gönderilmiş ve henüz sonuçlar çıkmamıştır. Abubekir Aydın 4 Şubat 2022 tarihinde olayı İlçe Müdürlüğümüzü aksettirmiş bunun üzerine şahısın işletmesinde ölen hayvanlardan birini aynı gün Erzurum Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne laboratuvar teşhisi için gönderilmiştir. İlk anemnez ve müdürlüğümüzce yapılan muayenede hayvanlarda şap hastalığından şüphelendiğinden 5 Şubat 2022 tarihinde işletmeye şap aşılaması yapılmıştır. Ayrıca 8 Şubat 2022 tarihinde ölen hayvanlardan alınan bir numune ise Şap Enstitüsüne gönderilmiştir.

KARS'TA KUZU ÖLÜMLERİ KORKUTTU

"LABORATUVAR SONUÇLARI BEKLENMEKTEDİR"

Ölen kuzularda hem müdürlüğümüz hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan makroskobik incelemelerde net teşhis konulamadığından laboratuvar sonuçları beklenmektedir. Şahsın Müdürlüğümüze başvuruda bulunduğu 4 Şubat günü yaklaşık 40 kuzusu öldüğü beyanında bulunmuştur. 9 Şubat 2022 tarihinde kadar ölümler devam ettiğinden toplam sayı 100 e ulaşmıştır.

YORUMLAR
500

Arpaçay, Aydın, Tarım, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçim kaynağı hayvancılık olan kentte endişelendiren gelişme! Ölümler durdurulamıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Geçim kaynağı hayvancılık olan kentte endişelendiren gelişme! Ölümler durdurulamıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement