'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı - Son Dakika

'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı

09.04.2021 09:16

'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı Vaka sayılarının en çok arttığı ilin valisi virüsün önlenememesinin sebebini açıkladı: "Hasta ziyaretinde 1 kişi 42 kişiye virüs bulaştırdı, bu yüzden denetimlerle virüsün yayılmasının önüne geçemiyoruz" Son haftalarda vaka sayılarının en...

'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı

Vaka sayılarının en çok arttığı ilin valisi virüsün önlenememesinin sebebini açıkladı:

"Hasta ziyaretinde 1 kişi 42 kişiye virüs bulaştırdı, bu yüzden denetimlerle virüsün yayılmasının önüne geçemiyoruz"

KASTAMONU - Son haftalarda vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında yer alan Kastamonu'da artışın önlenememe sebeplerinden bahseden Vali Avni Çakır, 'geçmiş olsun' diye hasta ziyaretine giden bir kişinin şu ana kadar 42 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son haftalarda vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da tüm denetimlere ve alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılması engellenemiyor. Her geçen gün sayıların daha da arttığı ilde tedbirlerin sonuç vermemesinin sebepleri arasında ise vatandaşların, sıkı tedbirlere uymaması geliyor. Akraba ve hasta ziyaretlerinin önüne geçilemeyen ilde, son olarak hasta ziyaretine giden bir kişinin, 42 kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi.

"Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi"

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin trafik kazası tatbikatında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Son iki ayda; dikkat çekici bir şekilde korona virüs vaka sayılarında artış meydana gelmeye başladı. İlimiz genelinde de Mart ayının başlarına kadar düşük vakalarla seyir halindeydik ama normalleşmeyle beraber toplumsal hayat yüzde 90-95 oranında gerçekleşti. Bugüne kadar denetim ekipleriyle birlikte sağlık ordumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şu da bir gerçek; bölgemizde mutand virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Buna bağlı olarak vakalarda ciddi bir artış var. Maalesef, bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımızın bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor. Daha önce de ifade ettim, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Vatandaşımızın desteği olmadan hiç bir proje başarılı olamaz. Bu noktada; belli bir aşamaya geldik. Kurallara büyük bir titizlikle riayet eden vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama hala bütün ısrarlarımıza rağmen kurallarımıza uymayan vatandaşlarımız var. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Sadece bir hasta ziyareti. Israrla uyarıyoruz, cenaze; taziye ziyaretlerimizi erteleyelim, hasta ziyaretlerini hiç yapmayalım. Şifa bulmuş hastaları, bu tür ziyaretlerle hepten hasta yapıyoruz. Bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz" dedi.

"İzinsiz sokakta olan, araç kullanan herkese cezai işlem uygulayacağız"

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa izinsiz çıkan vatandaşları ikaz ettiklerini fakat bu hafta sonu ikaz etmeden istisnasız cezai işlem uygulayacaklarını belirten Vali Çakır, "Hafta sonu kısıtlamalarımız devreye girdi. Kolluk kuvvetlerimiz sokakta görevde ama bununla alakalı market, fırın, eczane vb. yasak kapsamı dışında kalan yerlerde serbest. Vatandaşlarımızın tam düşüncesini okuyamıyoruz, herkesin samimi ifadesini dikkate almak durumunda kalıyoruz. Bu anlamda hala bazı vatandaşlarımız, normal bir dönemmiş gibi davranmaya çalışıyoruz. Geçen hafta ikazla bu süreci yönettik ama bu hafta izinsiz sokakta olan, araç kullanan istisna kapsamında olan vatandaşlara ceza uygulayacağız" diye konuştu.

"Hastanede kapasite olarak şu an bir sıkıntımız yok ama ileride sıkıntı yaşayacağımız bir gerçek"

Ramazan ayında ilave kısıtlamalarla süreci daha da kontrol altına alacaklarını düşündüklerini söyleyen Vali Çakır, "Hastanede belli bir yoğun bakım doluluk oranına ulaştık, normal seyrimizi aştık ama kriz halinde değiliz. Bazı servislerimizdeki yataklarımızı oralara kaydıracağız. Bu anlamda vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Her hastanenin bir kapasitesi var. Eğer artışın önüne geçemezsek şu an olmasa da ileride bir sıkıntı yaşayacağımızda bir gerçek" şeklinde konuştu.

"Aşı sırası gelen herkes aşılarını olsun"

Aşı stoklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Vali Çakır, şunları kaydetti: "Kurallara uymanın yanında Dünya'da uygulanan en etkili yöntem aşı, aşı sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya devam ediyoruz. Bu konuda aşının çalışma oranı çok yüksek. Aşı olan vatandaşlarımızda çok büyük bir oranda sıkıntı görmüyoruz. Aşı olan vatandaşlarımıza da kendilerini korumayı öneriyoruz. Aşı sırası, daha alt gruplara indi. Aşı konusunda teşvik ediyoruz. Aşılama çalışmalarımız da gayet iyi gidiyor, aşı stokumuzda herhangi bir sıkıntı yok"

'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı
'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı
'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı
'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, Kastamonu, AFAD, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Geçmiş olsun'a gitti, 42 kişiye virüs bulaştırdı - Son Dakika


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