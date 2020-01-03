"Geçmişten Gelen Lezzet" Projesi kapsamında teknik gezi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Geçmişten Gelen Lezzet' Projesi kapsamında teknik gezi - Son Dakika

"Geçmişten Gelen Lezzet" Projesi kapsamında teknik gezi

6 saat önce

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında Antalya'ya teknik gezi düzenledi.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında Antalya'ya teknik gezi düzenledi.


Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yürütülen "Geçmişten Gelen Lezzet" isimli H-2274 domates çeşidinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında düzenlenen teknik gezi, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ve 15 kadın çiftçinin katılımı ile gerçekleştirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik gezi ilk gün bölgemiz çiftçilerine alternatif olabilecek topraksız tarım konusunu yerinde gösterebilmek amacıyla, Antalya Kepez ilçesinde bulunan seralara ziyaret ile başladı. İşletmenin konu sorumlusu Ziraat Mühendisleri tarafından topraksız tarımda kullanılan çoğaltma materyalleri, dikim, ilaçlama, sulama ve gübreleme sistemleri konularında bilgi verildi. Kadın çiftçilerimiz seralarda kullanılan tam otomasyon gübreleme, sulama ve ilaçlama tankları sayesinde kontrollü bir şekilde ürünü takip ederek hastalık ve bitki besin elementi eksikliği görüldüğü takdirde anında müdahale şanslarının olduğunu gördüler" diye konuştu.


"Kadın çiftçilerimiz bölgemizde yetişmeyen meyveleri tanıma ve tatma fırsatı buldular"


Turunçgil meyveleri ile alakalı kadın çiftçilerin bilgi edildiğini ifade eden Sever, "İkinci gün teknik gezi kapsamında kadın çiftçilerimiz tarım fuarını ziyaret ederek; sulama sistemleri, sera malzemeleri, bitki besleme-bitki koruma ürünleri, tohum, fide, fidan, işleme ürünleri ve tarım makinalarını yakından görüp incelediler. Gezi daha sonra Antalya ilinde bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait sebze seralarına yapılan ziyaretle devam etti. Domates, hıyar, kavun ve biber seralarında koltuk alma, ipe alma, budama, domateste yapılan ıslah çalışmaları ve Enstitüsü'nün kendi ürettiği yerli hibrit tohum üretimi ile ilgili bilgiler verilmesinin ardından seralarda örtü malzemeleri, ısıtma teknikleri ve konstrüksiyonları, gübreleme ve ilaçlama tankları ve sistemleri uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zamanda turunçgil meyveleri ile ilgili yeni bilgiler edinen kadın çiftçilerimiz bölgemizde yetişmeyen türleri tanıma ve tatma fırsatı buldular" diye konuştu.


Gezi sonrası kadın çiftçilerimiz düzenlenen teknik geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek İl Müdürümüze teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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