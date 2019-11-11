Son Dakika Haberleri: Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı
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Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

6 saat önce

Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.

Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte iş makinesi alev alev yandı. İtfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketine haber verilmesi üzerine olay yerine çok ekip sevk edildi. Doğalgazın kesilmesinin ardından Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya devam eden iş makinesini söndürürken, doğalgaz borusunun onarılmasından sonra ekipler çalışmalarına yeniden başladı.

Doğalgazın havaya alev halinde metrelerce yükselmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, görüntülerde faciadan dönüldüğü görüldü.

Gediz'de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

Kütahya, Gediz, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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