Üye Girişi
GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı - Son Dakika

GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı

30.07.2021 00:56
GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 141'inci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 141'inci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında yeni kararnameyle yönetim kurulunun revize olan yapısına değinerek, "Ajanslarımız kurulduğundan beri Güney Ege Bölgemiz gibi birden fazla ilden oluşan bölgelerde, illerde ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde yönetim kurulu üyeleri görevlerini dönüşümlü olarak icra etmekteydi. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile Ajanslarımızın da işleyişini düzenleyen '4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklikler oldu. Bu kapsamda, artık ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil edecektir. Böylelikle, geçtiğimiz iki yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci'ye yeni kararname ile sürekli hale gelen görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yönetim kurulu üyelikleri sürekli hale gelen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a başarılar diliyorum. Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege'nin kalkınması için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" dedi.

Yeni yönetim kurulu başkanı Vali Atik oldu

Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve görevlerini düzenleyen ilgili mevzuat gereğince, GEKA yönetim kurulu başkanlığının valiler tarafından birer yıllık süreyle dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırası takip edilerek yürütülmesine istinaden yönetim kurulu başkanlığı toplantı sonunda devredildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e devretti. Vali Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e yeni dönem yönetim kurulu başkanlığında başarılar diledi. GEKA'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini devralan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a bir yıllık süre zarfındaki başarılı yönetim kurulu başkanlığı görevi ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Toplantıda 14 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişen ajans mevzuatı hakkında yönetim kuruluna bilgi sunuldu. Ayrıca, 2018 ve 2020 yılları Mali Destek Programları projeleri kapsamındaki talepler değerlendirildi. Yönetim Kuruluna güdümlü projeler konusundaki gelişmeler ve GEKA'nın son dönemdeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. - AYDIN

GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı
GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı

Güney Ege, Ticaret, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici 23:49 Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor 22:43 CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu 22:06 İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu
Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi 21:41 Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız 21:23 Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar 20:10 Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı 19:36 Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı 19:01 Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor         
23:53
İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek         
23:13
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı         
21:59
Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım         
21:35
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor         
20:06
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı         
19:30
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 01:56:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement