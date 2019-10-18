Son Dakika Haberleri: GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı
Son Dakika Güncel GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı

GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı

25 dakika önce

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Çivril İlçeTarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis ve Tedavi Yöntemleri" konulu eğitim projesini 2019 yılı teknik destek programı kapsamında onayladı.

GEKA çiftçileri yakından ilgilendiren 'o' projeyi onayladı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Çivril İlçeTarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis ve Tedavi Yöntemleri" konulu eğitim projesini 2019 yılı teknik destek programı kapsamında onayladı.


Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle sözleşmeler imzalandı.


Toplantıda konuşan Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan, GEKA tarafından onaylanan proje ile ilçe müdürlüğü arasında görevli veteriner hekimlerin bilgi ve hizmet kapasitesini arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Kocakaplan, "Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis ve Tedavi Yöntemleri konulu eğitimin kırsal alanda üretim yapan hayvancılık işletmelerinin ekonomilerine olumlu katkıları olacaktır. Böylece sürdürülebilir tarım güvence altına alınarak bölgesel hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.


GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise sözleşmenin Denizli hayvancılığına hayırlı olmasını dileyerek, GEKA olarak bölge tarımına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. - DENİZLİ

Güney Ege, Çiftlik, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
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