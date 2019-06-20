Geleceğe dönüştürüyoruz

Sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir bir kentsel yaşam ve doğa için mücadele eden Sarıyer Belediyesi kent yaşamın ve doğanın korunması için öncü olacak çalışmalarına devam ediyor.

Daha sağlıklı bir Sarıyer için emek veren ekipler; muhtarlıklar, marketler, semt ve yaşam evleri, ibadethaneler, siteler, hastaneler, okullar ve alışveriş merkezlerinde bulunan geri dönüşüm noktalarının yanı sıra ev ve iş yerlerinden toplanan atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde evlerden iş yerlerine kadar uzanan çalışmalar ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlanıyor.

EĞİTİME DÖNÜŞÜYOR

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışan Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her hafta mahalleleri ziyaret ederek hem geri dönüşüm konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor hem de geri dönüştürülebilir atıkların verdikleri mavi poşetlerde toplanmasını sağlıyor. Düzenli olarak mahallelerden toplanan atıklar ayrıştırma tesislerine iletiliyor. Bu yolla ev ve iş yerlerinden yılda 800 tona yakın geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Bu atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelir ile her yıl Sarıyer'de yaşayan 7 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs veriliyor.

EN HIZLI GELİŞEN İLÇE

Atık su kirliliğinin %25 oranındaki kaynağını kullanılmış bitkisel atık yağlar oluşturuyor. Arıtma yöntemiyle sonu gelmeyen atık suların içerisindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman, suyun kirlenmesine ve sudaki oksijenin azalmasına bağlı olarak başta balıklar olmak üzere tüm canlılar üzerinde büyük tahribata yol açıyor.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bitkisel atık yağ toplama konusunda da her geçen gün farklı bir rekora imza atan Sarıyer Belediyesi, kurulan Çevre Koruma ve Denetim Zabıta Ekibi sayesinde geçtiğimiz yıl İstanbul genelinde bitkisel atık yağ toplama miktarının en kısa sürede, en hızlı şekilde arttığı ilçe oldu. Sarıyer'de yemek üreten tüm iş yerlerini denetleyen ekipler bitkisel atık yağların merdiven altı işletmelerin eline geçmesini engellerken, bitkisel yağ polar ölçüm cihazıyla yağlardaki kanserojen madde miktarını ölçüyor.