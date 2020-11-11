"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Cumhuriyet ve Mahmudiye mahalleleri sınırında yer alan arazide etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Esen, yaptığı konuşmada, alana 3 bin çam ve badem ağacı dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayrıca ilçemize bağlı köylerde de 7 bin ağaç dikimi yapıldı. İlçe genelinde 10 bin fidan dikimi gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu fidelerin büyüdüğünü hep beraber göreceğiz." dedi.

Programa, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaya, Cumhuriyet Savcısı Samet Karagöz, Hakim Duygu Güneş, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Halk Eğitim Müdürü Sami Yıldırımçakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.