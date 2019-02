Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz"

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin , "Trabzonspor'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz ama öncelikle sabredeceğiz, kırmadan, dökmeden, küstürmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olarak asla istemedikleri bir sonuç aldıklarını, bahanelere sığınamayacaklarını ancak içinde bulundukları gerçekleri de unutamayacaklarını belirtti. Türkiye Kupası 'nı müzelerine getirme hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Şahin, "Taraftarımız Türkiye Kupası'nda final oynamayı, o heyecanı tekrar yaşayıp kupayı Trabzon'a getirmeyi ne kadar istiyorsa, başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyet ve futbolcularımız da o kadar istiyordu. Gerçekten camiamıza armağan edeceğimizi düşündüğümüz bir kupaydı. Ne yazık ki olmadı." diye konuştu.Şahin, böyle bir maçın ardından doğal olarak birtakım eleştiriler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"İyi oynadığımız maçlardan sonra da kötü oynadığımız maçlardan sonra da bize yöneltilen tüm doğru eleştirileri yol haritamıza ekliyoruz. Biz yönetenler olarak elbette öz eleştirimizi yapacağız. Doğruları bularak, yürüdüğümüz yolda hata yapmamaya çalışacağız. Burada en büyük görev camiamıza ve taraftarımıza düşüyor. Taraftarımız, Trabzonspor'un kurtuluşu için her zaman takımının yanında oldu. Yaşanan yol kazalarında dahi yalnız bırakmadı. Her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar yanımızda olduğu müddetçe bu süreci aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.""Önümüzde hala büyük sorunlar var"Taraftarların haklı olarak eleştirilerde bulunduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaşadığımız çok ağır bir süreç var. Ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışırken bir anda peş peşe yaşanan sakatlıklar, bizi çok zor bir duruma soktu. Ortaya çıkan bu tabloda maalesef asla tahmin edemeyeceğimiz bir sonuç aldık. Her ne olursa olsun bahanelerin arkasına sığınamayız, ama içinde bulunduğumuz gerçekleri de unutamayız, inkar edemeyiz. Mesela kadro yapılanmasına yönelik eleştiriler var. Yollarımızı ayırdığımız oyuncular üzerinden yapılan eleştiriler var. Herkesin malumu ki geçmişin getirdiği ağır borç yükünün altından hala çıkabilmiş değiliz. Futbolcularına lisans çıkartamadığımız, transfer yasakları aldığımız, borçlandırıp giden yöneticiler yüzünden kulübün nefes alamayacak noktaya geldiği günler yaşadık. Çok şükür ayakta kalabildik ve kulübümüzü birçok zor sürecin içerisinden çıkarttık. Önümüzde hala büyük zorluklar var ve bunları hep beraber aşmak durumundayız.""Gençler çıkıp aslanlar gibi Trabzonspor'u temsil ettiler"Genç oyuncuların Trabzonspor'un geleceği olduğunun altını çizen Şahin, şu görüşleri paylaştı:"Kadromuza baktığınızda Uğurcan, Hüseyin Türkmen Abdülkadir Ömür , Abdülkadir Parmak gibi çok değerli oyuncularımız var. Genç, yetenekli, özverili… Hepsi de Trabzon'un çocuğu. Trabzonspor'un ve tüm Türkiye'nin gururu olmak istiyorlar. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Onazi sakatlandı, Pereira sakatlandı, Sosa sakatlandı, milli takıma giden oyuncular oldu. Bu gençler çıkıp aslanlar gibi Trabzonspor'u temsil ettiler. Fakat üst üste oynanan maçlarla üzerlerine binen yük bu çocukları çok yordu. Biraz daha anlayışlı, biraz daha sahiplenen bir kimlikte olmamız lazım. Camia olarak bunu başarabilirsek yarın Türk sporu için çok büyük bir başarıya imza atmış oluruz." ifadelerini kullandı."Geleceği inşa etmek sabır işi"Haluk Şahin, gelecek için en çok sabır gerektiğine vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yalnızca bir maç yahut bir pozisyona bakarak değerlendirecek olursak, Trabzonspor'un geleceğini çok çabuk harcamış oluruz. Daha sabırlı ve camia olarak daha uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Kısa vadeli düşüncelerin bizi getirdiği nokta ortada. Sıfır sportif başarı ve 1,1 milyar liralık borç. Artık gerçek anlamda sabır, anlayış, samimiyet ve sahiplenme dönemindeyiz. Trabzonspor camiası olarak kulübümüzü, bu çocuklarımızı, teknik ekibimizi sahipleneceğiz, sabredeceğiz ve sebat edeceğiz. Trabzonspor'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz ama öncelikle sabredeceğiz, kırmadan, dökmeden, küstürmeden yolumuza devam edeceğiz. Bizler yönetim kurulu olarak nerede hata yaptıysak, elbette öz eleştirisini yapacağız. Lakin doğru bildiklerimizden ve doğru yaptıklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."