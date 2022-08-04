Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: "Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: "Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz"

04.08.2022 21:17
Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: "Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yönetemiyorsunuz! Ekonomi dökülüyor, sağlık sistemi çöktü, adalet sistemine güven kalmadı, ÖSYM sınav yapamıyor. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz; liyakatli kadrolar gelecek” açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yönetemiyorsunuz! Ekonomi dökülüyor, sağlık sistemi çöktü, adalet sistemine güven kalmadı, ÖSYM sınav yapamıyor. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz; liyakatli kadrolar gelecek" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında KPSS'nin iptal edilmesini değerlendirdi. Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Yönetemiyorsunuz! Ekonomi dökülüyor, sağlık sistemi çöktü, adalet sistemine güven kalmadı, ÖSYM sınav yapamıyor. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz; liyakatli kadrolar gelecek."

YORUMLAR
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Davutoğlu: 'İddialarda En Ufak Doğruluk Payı Ortaya Konursa KPSS Sınavı İptal Edilmelidir' Davutoğlu: 'İddialarda En Ufak Doğruluk Payı Ortaya Konursa KPSS Sınavı İptal Edilmelidir'
Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: "Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz" - Son Dakika
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