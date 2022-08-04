Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , "Yönetemiyorsunuz! Ekonomi dökülüyor, sağlık sistemi çöktü, adalet sistemine güven kalmadı, ÖSYM sınav yapamıyor. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz; liyakatli kadrolar gelecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'ndan 'Kpss' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz! Sandık Gelecek ve Siz Gideceksiniz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.