Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Çaycuma ilçe teşkilat binasını açtı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çaycuma İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Eşi Sare Davutoğlu ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı.

Davutoğlu, partisinin Çaycuma İlçe Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki her türlü kutuplaşmaya karşı, birlik ve bütünlük dediklerini söyledi.

Türkiye'de gençlerin dörtte birinin işsiz olduğunu öne süren Davutoğlu, "Bizim bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Biz mülakat sistemi dahil her türlü gayri adil uygulamayı ortadan kaldırmak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Anadolu'nun ilini, ilçesini, beldesini, köyünü ve mahallesini dolaşarak vatandaşlarla buluşacaklarını belirterek, "Gelecek gönüllüleri büyük bir heyecan halinde. Çünkü, halk yeni bir ses ve yeni bir nefes istiyor. Kendi içinden çıkanların oluşturacağı yeni bir siyasi alternatif istiyor. Biz bunun için yola çıktık ve sizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Davutoğlu'na madenci heykeli ile dünyaca ünlü Devrek Bastonu hediye edildi. Daha sonra yapılan duanın ardından Davutoğlu ve beraberindekiler, teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.