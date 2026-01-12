Gelecek Partisi'nden Bilal Erdoğan'a Tepki: Gençleri Umutsuzluğa Mahkûm Eden Bir İktidarsınız

(ANKARA) - Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Dünyanın en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor" sözlerine ilişkin, "Nitelikli okullardan mezun gençleri, TÜGVA'ya üye olmadıkları için; kasiyerlik, tezgahtarlık ve kuryeliğe mahküm etmek mi 'dünyanın en iyi işleri' Gençleri umutsuzluğa mahküm eden bir iktidarsınız" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Dünyanın en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor" sözlerine Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Parti hesabından şu açıklama yapıldı:

"Nitelikli okullardan mezun gençleri, TÜGVA'ya üye olmadıkları için; kasiyerlik, tezgahtarlık ve kuryeliğe mahküm etmek mi 'dünyanın en iyi işleri' Gençleri umutsuzluğa mahküm eden bir iktidarsınız"