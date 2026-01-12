Gelecek Partisi'nden Bilal Erdoğan'a Tepki: Gençleri Umutsuzluğa Mahkûm Eden Bir İktidarsınız - Son Dakika
Gelecek Partisi'nden Bilal Erdoğan'a Tepki: Gençleri Umutsuzluğa Mahkûm Eden Bir İktidarsınız

12.01.2026 18:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Dünyanın en iyi işlerini yapan bir nesil Türkiye'den yetişiyor" sözlerine Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Parti hesabından şu açıklama yapıldı:

"Nitelikli okullardan mezun gençleri, TÜGVA'ya üye olmadıkları için; kasiyerlik, tezgahtarlık ve kuryeliğe mahküm etmek mi 'dünyanın en iyi işleri' Gençleri umutsuzluğa mahküm eden bir iktidarsınız"

Kaynak: ANKA

