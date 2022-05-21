"Gelenekten Modernliğe" tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Gelenekten Modernliğe" tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu

21.05.2022 15:41
"Gelenekten Modernliğe" tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu

Tezhip sanatçısı Hilal Güçlü'nün "Gelenekten Modernliğe" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tezhip sanatçısı Hilal Güçlü'nün "Gelenekten Modernliğe" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tezhip sergisi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu'nda açıldı.

AA muhabirine sergisine ilişkin açıklamalarda bulunan tezhip sanatçısı Güçlü, 20 senedir tezhip sanatıyla ilgilendiğini ve bu sanatı icra ederken huzur bulduğunu belirtti.

Altındağ ilçesi Hamamönü Sanat Sokağı'ndaki atölyesinde öğrencileriyle eserlerine hayat verdiğini anlatan Güçlü, sanatseverlerin beğenisine sunduğu sergisini "Desenlerle Çizgiler" temasıyla hazırladığını belirtti.

Emek verdikçe tezhibi daha çok sevdiğini ifade eden Güçlü, "Burada tezhip ve hattat olmak üzere toplam 22 eserim bulunuyor. Dünyaca ünlü Hasan Çelebi'nin oğlu Mustafa Çelebi ve Muhammet Mağ'dan uzun yıllar tezhip ile ilgili eğitimler aldım. Genel olarak klasik tezhip sanatı ile ilgileniyorum. Eserlerimde geçmişten aldığım eğitimi, geleceğe yansıtmayı amaçlıyorum. Yani geleneğimizi, günümüzde yaşatarak yarınlara aktarmak için bu sergiyi düzenledim." diye konuştu.

Sergi, 26 Mayıs Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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Kaynak: AA

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