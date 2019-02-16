Gemideki Yaralıyı Sahil Güvenlik Ekibi Aldı
39 dakika önce
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bir kargo gemisinde düşerek yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.
İZMİR'in Çeşme
ilçesi açıklarında bir kargo gemisinde düşerek yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.
Geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi:
Çeşme açıklarında bulunan kargo gemisinde bir personel düşerek, yaralandı. Kaptan, Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Geminin bulunduğu yere giden Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan yaralıyı, sağlık ekipleri eşliğinde gemiden alıp, kıyıya getirdi. Çeşme Limanı'nda hazır bekletilen ambulansa teslim edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: DHA
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