Son Dakika Haberleri: Gemideki Yaralıyı Sahil Güvenlik Ekibi Aldı

Gemideki Yaralıyı Sahil Güvenlik Ekibi Aldı

39 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bir kargo gemisinde düşerek yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Gemideki Yaralıyı Sahil Güvenlik Ekibi Aldı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında bir kargo gemisinde düşerek yaralanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında yaşanan olay şöyle meydana geldi:

Çeşme açıklarında bulunan kargo gemisinde bir personel düşerek, yaralandı. Kaptan, Sahil Güvenlik'ten yardım istendi. Geminin bulunduğu yere giden Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan yaralıyı, sağlık ekipleri eşliğinde gemiden alıp, kıyıya getirdi. Çeşme Limanı'nda hazır bekletilen ambulansa teslim edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemideki Yaralıyı Sahil Güvenlik Ekibi Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]