Son Dakika Haberleri: Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
Son Dakika Spor Haber

Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü

9 saat önce

Sakarya'da yapılan 9. Uluslararası Zafer Kupası Judo Turnuvası'nda Gemlik Belediyespor'lu altı sporcu altı derece aldı.

Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü, System.String[]

Sakarya'da yapılan 9. Uluslararası Zafer Kupası Judo Turnuvası'nda Gemlik Belediyespor'lu altı sporcu altı derece aldı.


Sakarya'da 27 - 28 Ağustos tarihlerinde yapılan ve Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, İran, Rusya, Güney Kore, Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye'den toplam 938 sporcunun katıldığı Uluslararası Zafer Kupası'nda Gemlikli sporcular gurur yaşattı. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bünyesinde Ahmet Kılınç'ın çalıştırdığı sporcular 6 madalya ile Gemlik'e döndüler. Yıldız Erkekler kategorisinde ise takım haline şampiyonluk elde ettiler.


Yıldız Erkekler'de İbrahim Yıldırım 42 kiloda 1., Muharrem Caner Çetin 55 kiloda 1., Samet Çetin 38 kiloda 2., Berşan Yüksel Cerrah 50 kiloda 3., Niko İobadze 60 kiloda 3. olurken Büyük Bayanlar'da Aslınur Sarı 57 kiloda 1.'lik derecesini elde etti. - BURSA

Sakarya, Gemlik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Görüntü Türkiye'den! Tuttuğu balığı kepçe ile sudan çıkarttı
12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu! Fikret Orman, Aboubakar'ın neden transfer edilmediğini açıkladı! Portekiz'de yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]