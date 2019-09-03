Gemlikli sporcular 6 madalya ile döndü

Sakarya'da yapılan 9. Uluslararası Zafer Kupası Judo Turnuvası'nda Gemlik Belediyespor'lu altı sporcu altı derece aldı.



Sakarya'da 27 - 28 Ağustos tarihlerinde yapılan ve Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, İran, Rusya, Güney Kore, Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye'den toplam 938 sporcunun katıldığı Uluslararası Zafer Kupası'nda Gemlikli sporcular gurur yaşattı. Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bünyesinde Ahmet Kılınç'ın çalıştırdığı sporcular 6 madalya ile Gemlik'e döndüler. Yıldız Erkekler kategorisinde ise takım haline şampiyonluk elde ettiler.



Yıldız Erkekler'de İbrahim Yıldırım 42 kiloda 1., Muharrem Caner Çetin 55 kiloda 1., Samet Çetin 38 kiloda 2., Berşan Yüksel Cerrah 50 kiloda 3., Niko İobadze 60 kiloda 3. olurken Büyük Bayanlar'da Aslınur Sarı 57 kiloda 1.'lik derecesini elde etti. - BURSA