Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Ordu'da yapıldı - Son Dakika
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Ordu'da yapıldı

17.05.2022 17:40
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali Ordu'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Ordu'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Türkiye finali Ordu'da yapıldı.

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde 20 finalistin yarıştığı programda konuşan Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun, 19 ilçesi, yeşili, mavisi, Perşembe yaylasındaki menderesleri, Gölköy'deki Ulugöl'ü, Yason Burnu, sahil bandı, Çambaşı Yaylası ile Türkiye'nin en nadide şehirlerinden olduğunu söyledi.

Sonel, ezanların dinmeyeceğini, en güzel şekilde okunacağını belirterek, "Bu ülke, bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar uğruna canını seve seve feda eden nice kahramanlar var. Şehitlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimiz var. Tüm tedavi gören gazilerimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz." dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ise 30 yılı aşkın süredir bu yarışmaların düzenlendiğini ifade etti.

Programda, ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden 20 öğrenci ezan okudu.

Ortaokullar arasında birinciliği İstanbul- Sancaktepe Musa Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Berat Ağcakaya, ikinciliği Antalya- Kumluca Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Akca, üçüncülüğü ise Erzurum-Palandöken 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yahya Bozkurt aldı.

Liseler dalında Konya-Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Taşkıran birinci, İstanbul- Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Adaş ikinci, Samsun- Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Öztürk üçüncü oldu.

Vali Sonel, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verdi.

Programa, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu, seçici jüri üyeleri olarak TRT sanatçısı Ömer Faruk Güney, Büyük Çamlıca Cami İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Ayasofya Cami Müezzini Mehmet Hadi Duran, Emirgan Hamid-i Evvel Cami İmam Hatibi Aziz Mahmud Hardal ile okul müdürleri, rehber öğretmenler, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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