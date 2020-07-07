Genç girişimcilere mobil oyunda "dev yatırım" desteği - Son Dakika

Gaziantep'te ürettikleri mobil oyunlarla 1 milyon 850 bin lira yatırım alan bilgisayar mühendisi genç girişimciler, hem kendilerini hem de Türkiye'yi global mobil oyun sektöründe söz sahibi yapmak istiyor.

2015'te kurdukları küçük oyun şirketiyle sektöre atılan bilgisayar mühendisleri Abdurrahman Koçak ve Serkan Dağlıoğlu, farklı illerdeki arkadaşları Mehmet Salih Koçak, Fatih Türker ve Ali Türker ile mobil oyun üretimine başladı.

Genç ekibin geliştirdiği "Dağ Zombileri" ve "Bay Çokbilmiş" mobil oyunlar, iOS, AppStrore'de "en iyi yeni oyunlar" listesine girdi. Android ve Steam gibi platformlarda ciddi indirilme sayısına ulaşmasının ardından Voodoo gibi yayıncılar aracılığıyla da indirilme sayısının 30 milyonu aşması üzerine genç girişimciler, teknoloji yatırımcılarının dikkatini çekti.

Dev bütçeli mobil oyun pazarında başarılara imza atan genç girişimciler, kısa süre önce Papillon İstanbul Dijital Ajansından 1 milyon 850 bin lira yatırım desteği aldı.

Yatırımla bulundukları şehirlerden Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta kurdukları Rotatelap Yazılım ve Bilişim Teknolojileri AŞ'de bir araya gelen ekip, Türkiye'nin mobil oyun sektöründe adını duyurmak için yeni oyun projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yatırımcıların "Güneydoğu'da teknoloji ve mobil oyun üretimi olmaz" gibi ön yargılarını da yıkmayı amaçlayan ekip, mobil oyun sektöründeki ihracata önemli katkı sunmak istiyor.

"İşlerimiz önemli şirketlerin dikkatini çekti"

Abdurrahman Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalıştıktan sonra farklı illerdeki arkadaşlarıyla kurdukları şirkette mobil oyun geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte geliştirdikleri başarılı oyun ve işlerle ciddi yatırım aldıklarını belirten Koçak, "Başarılı işlerimiz önemli şirketlerin dikkatini çekti. Voodoo gibi mobil oyun yayıncı kuruluşlarının yayınladığı oyunlarımız 30 milyonun üzerinden indirilmesiyle 1 milyon 850 bin lira yatırım alarak, şirketimizi kurduk. Arkadaşlarımızla, yatırım sayesinde güzel ve yeni projelerimize başladık." dedi.

Koçak, başarılarını ileriye taşımak ve global arenada ses getiren işlerin yapılması için Gaziantep'te var güçleriyle çalıştıklarını dile getirerek çalışmalarının ardından küresel anlamda başarılı olacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade etti,.

"Oyun ihracatı yapmayı hedefliyoruz"

Mobil oyun pazarının dünyada ciddi hacme ulaştığına dikkati çeken Koçak, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile Cumhurbaşkanlığımızın dijital dönüşüm hamlesinin önceliklerinde mobil oyunları var. Biz sektörde faaliyet gösterip hem mili strateji doğrultusunda üretmeye çalışıyoruz hem de katma değerli üretimlerle oyun ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve mobil oyunda farklılığı artırıp Güneydoğu'da ekosistem oluşturmayı istiyoruz. Gaziantep'te teknoloji yatırımlarının oluşmasını ve yapılmasını hedefliyoruz. Başarı hikayeleri çıkarıp buradaki sermeye sahiplerinin bu sektöre ve teknolojiye yatırım yapmalarını sağlamaları için örnek olmak istiyoruz."

"Ülkemize döviz girmesini istiyoruz"

Koçak, mobil oyun yatırımlarının önemli olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bizim gibi bağımsız küçük stüdyolar, uzun sürelerde oyun geliştirirken ister istemez maddi kaygılara düşebiliyor. Çünkü oyun geliştirirken para kazanamıyorsunuz. Kaygısız şekilde oyun geliştirildiğinde çok daha güzel ve başarılı projeler çıkabiliyor. İhracat yapmak isteyen bizim firmalar, tohum yatırımlarına ihtiyaç duyuyor. Bizim de tek hedefimiz oyunlarımızı global alana taşıyıp oyun ihracatı yapmaktır. Ülkemize döviz girmesini istiyoruz."