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Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı - Son Dakika

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

06.01.2022 11:04

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadı. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki B.Y, 6 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan B.Y'ye ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI: ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR

Genç hemşire B.Y'nin şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada B.Y'nin çantasından "Ölümünden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopsi de, B.Y'nin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılamadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi.

FALÇATA İLE KESMİŞ

B.Y'nin falçata ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Cenazesi bugün toprağa verilecek olan B.Y'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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Pamukkale Üniversitesi, Karşıyaka, Pamukkale, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı - Son Dakika


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